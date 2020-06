Siracusa, incidente autonomo sulla rotatoria per Fontane Bianche: perde la vita un giovane di Avola

Incidente stradale mortale questa notte, tra le 2 e le 3, alla rotatoria tra Fontane Bianche e la strada statale.

A perdere la vita un 23enne Salvo Mauceri, che viaggiava su una moto, un SH 300: per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere dalla parte opposta.

Il giovane era molto conosciuto nella cittadina dove faceva il bagnino in uno dei lidi del litorale avolese ed era tecnico di pallamano.

E' stato un passante ad accorgersi di quello che era accaduto e a chiamare i soccorsi.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Municipale.

Questo il messaggio apparso questa mattina sulla pagina facebook del Lido Eden chiuso per lutto: "Questa notte è venuto a mancare Salvo Mauceri, il nostro bagnino dalla camminata flemmatica, dal sorriso contagioso, dalla fame insaziabile, uno dei piccoli della famiglia del Lido, ma soprattutto è venuto a mancare un giovane uomo, un amico fraterno, un figlio, un fratello. Il nostro dolore non trova parole, non trova spiegazioni a questa assurda tragedia. Ci mancherai ogni giorno di questa stagione e per tutte le stagioni della vita. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore".

Altro messaggio di cordoglio quello della Federazione regionale di pallamano: "Notizie che non vorremmo mai dare...

Il Comitato Regionale FIGH Sicilia, il Presidente Sandro Pagaria e tutto il Movimento Pallamanistico Siciliano porgono le proprie condoglianze alla Famiglia e alla Società Pallamano Avola per la Prematura scomparsa dell’amico e tecnico Salvatore Mauceri.

Ciao Salvo...non doveva andare così!!"