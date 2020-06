Siracusa, lite in casa: all'arrivo della Polizia aggredisce uno degli agenti

Dovrà rispondere di resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale: si tratta di Domenico D’Amico, siracusano di 31 anni.

Alle 5,30 circa di questa mattina gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di una lite in abitazione e al loro arrivo D’Amico si è avventato su uno dei due operatori di polizia, afferrandolo per il collo e spingendolo verso il muro.

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della direttissima che si svolgerà domani.