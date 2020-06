Augusta, operazione "Take away": furti alle auto in sosta al Monte: arrestati 2 lentinesi. VIDEO

Sarebbero gli autori di diversi furti aggravati compiuti su auto in sosta ad Augusta Monte e di utilizzo indebito di carte di pagamento.

In due sono stati arrestati dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Siracusa: si tratta di Nunzio Russo di 40 anni, e Gregorio Caracciolo di 35 anni, entrambi lentinesi.

Le indagini sono iniziate a settembre del 2019, quando, presso la zona residenziale di Augusta Monte, si sono verificati diversi furti aggravati su auto in sosta. I ladri, mandando in frantumi i finestrini dei veicoli, asportavano borse ed effetti personali.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere degli impianti di video sorveglianza e hanno notato in tutti i casi la presenza della stessa auto che transitava negli istanti immediatamente precedenti ai furti. Ulteriori indagini hanno poi permesso di ricostruire il percorso della autovettura fornendo indicazioni precise sulla sua provenienza

Gli autori dei furti, subito dopo i furti, utilizzavano i bancomat e le carte di pagamento che avevano rubato dalle auto, lasciando traccia del loro passaggio in diverse attività commerciali. La visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nelle attività ha permesso di risalire a Russo e Caracciolo.

Caracciolo è stato rintracciato all’alba di ieri ad Augusta mentre Russo, irreperibile da mesi, è stato rintracciato ieri pomeriggio di ieri in un immobile a Francofonte.

Entrambi sono stati rinchiusi nella Casa di Reclusione di Augusta.

Una terza persona, destinataria di un avviso di garanzia, è irreperibile poiché ha spostato il proprio domicilio in Germania.