Siracusa, spiaggetta dello Sbarcadero trascurata: bagnanti tra pezzi di vetro e legno e relitti di barche

La spiaggetta dello Sbarcadero a Siracusa è uno di quegli arenili in città frequentato da famiglie con bambini e che, con il mancato montaggio dei solarium, potrebbe essere meta di tante altre persone. Peccato però che la spiaggia non è stata pulita e che tutto intorno ci sono relitti di vecchie barche abbandonate, che possono essere rifugio di animali.

A sollevare il problema è l'ex consigliere comunale Francesco Burgio, che ha ricevuto segnalazioni da tanti cittadini.



"In molti - riferisce Burgio - si lamentano per la mancata pulizia e bonifica della spiaggetta: sull'arenile, infatti, sono presenti pezzi di legno, di vetro, per non parlare delle tante sigarette e tra le barche messe a riparo, ce ne sono alcune distrutte e sicuramente abbandonate, che andrebbero rimosse".

Da qui l'intenzione di compulsare chi di dovere ad intervenire: "Se non sarà fatto nulla, entro la prossima settimana - annuncia Burgio - insieme al Meet -up Siracusa Attiva in Movimento e tanti altri amici di buona volontà, ci organizzeremo per ripulire la spiaggetta e renderla non solo pulita ma anche sicura".