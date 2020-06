Coronavirus, a Siracusa e provincia sempre a zero i positivi attuali

L’allineamento dei dati pubblicati dalla Regione Siciliana rispetto a quelli della piattaforma dell’Istituto superiore di Sanità non modifica in modo sostanziale i buoni risultati già raggiunti dalla provincia di Siracusa.

"Si consolida - afferma il direttore sanitario dell'Asp di Siracusa, Anselmo Madeddu - il risultato di Zero attualmente positivi già raggiunto in provincia di Siracusa dallo scorso 6 giugno. Dal 23 maggio ad oggi, infatti, Siracusa non ha registrato alcun tampone positivo e si avvicina sempre più al traguardo dei 28 giorni senza nuovi contagi, considerato dall’Oms il presupposto per la certificazione di provincia covid free.

Dopo l'allineamento è invece cambiato il numero dei casi totali della provincia aretusea, infatti, salgono da 251 a 320. “Ciò perché - prosegue Madeddu - al fine di allineare i dati alla piattaforma dell’ISS, sono stati aggiunti anche i casi dei cosiddetti debolmente positivi o dubbi, che si sono rivelati negativi ai successivi controlli. Le differenze pertanto sono legate sostanzialmente a questo accorgimento ed in misura minore al criterio di aggregazione per residenza e non per domicilio introdotto dalla Regione. Trattandosi però di casi già guariti virologicamente, aumenta per conseguenza anche il numero dei guariti, mentre rimane a zero quello degli attualmente positivi".