Siracusa, Traversa La Pizzuta e via Monti: chiesti interventi a tutela dei residenti

Dissuasori di velocità e strisce pedonali a Traversa La Pizzuta e in Via Luigi Monti.

La richiesta arriva dall'ex assessore comunale Alfredo Foti sollecitato in tal senso dai residenti della zona.

"Su queste strade - afferma Foti - insistono moltissime abitazione a raso con la carreggiata, la via è sprovvista di marciapiedi e i residenti ogni volta che escono da casa a piedi, percorrono o attraversano a loro rischio e pericolo la strada. Queste arterie, prima secondarie, - aggiunge l'ex assessore - sono adesso diventate primarie e ad altissima densità di traffico nelle ore d’ingresso e uscita scolastica, poiché in questi ultimi anni sono stati costruiti ben due istituti superiori che si aggiungono a quelli già esistenti e all’ex Onp oggi sede di uffici e ambulatori Asp, eppure nulla è stato fatto sotto il profilo della sicurezza stradale nonostante i numerosi incidenti"

Da qui la richiesta di metter in atto interventi che possano tutelare i residenti e i pedoni.