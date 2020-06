Siracusa, lavoratori ex Sis: Vasquez (Filcams Cgil) "Pronti alla sciopero dell'intero comparto"

Rischia di coinvolgere l'intero appalto del verde pubblico a Siracusa la protesta messa in atto dai lavoratori ex Sis, che lamentano la mancata erogazione della mensilità di febbraio e del tfr, per i quali la Filcams Cgil ha chiesto l'intervento in surroga del Comune in qualità di obbligato in solido.

La richiesta è stata accolta perché fondata giuridicamente, ma tutto si sarebbe arenato alla Ragioneria.

“Abbiamo constatato - commenta Alessandro Vasquez, segretario provinciale della Filcam Cgil all'indomani del sit in - l’impegno da parte dell’amministrazione a far pagare il Cns, consorzio aggiudicatario dell’appalto, ma questi a loro volta non hanno dato nessuna specifica garanzia nei tempi e nei modi, ma, a parer nostro, il Comune non si può sottrarre così alle proprie responsabilità e chiediamo quindi all’amministrazione di intervenire sulla Ragioneria celermente, altrimenti saremo costretti ad imbastire lo sciopero dell’intero appalto.”