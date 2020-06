Augusta, picchia la compagna davanti alla figlia di 10 anni: finisce in carcere

Minaccia e poi picchia la compagna alla presenza della figlia di 10 anni e non ferma neanche alla presenza dei poliziotti intervenuti sul posto.

E' accaduto ieri pomeriggio ad Augusta: l'uomo, un 9enne che stava scontando i domiciliari in casa della compagna, al culmine di una lite, ha cominciato ad inveire contro la donna e a colpirla.

La stessa notte l'uomo è stato collocato presso un differente domicilio in regime di detenzione domiciliare. Dopo di che è stato denunciato e, a seguito di apposita richiesta da parte del Commissariato, gli è stato sospeso, da parte el Magistrato di sorveglianza, il beneficio della detenzione domiciliare, ed è stato ristretto nella casa circondariale di Brucoli.