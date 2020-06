Siracusa, lavori fermi alla nuova caserma dei vigili del fuoco: protesta di due movimenti civici

Sit in di protesta, questa mattina, davanti il cantiere della caserma dei vigili del fuoco, alla Pizzuta a parte dei movimenti civici ‘Siracusa Protagonista con Vinciullo’ e ‘Prima Siracusa’ per chiedere la ripresa dei lavori, che sono fermi da mesi.

"Abbiamo preso atto con piacere - dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota, Salvatore Castagnino e Vincenzo Salerno - che appena abbiamo annunciato, oltre 15 giorni fa, la nostra intenzione di protestare, la Regione Siciliana ha emanato un provvedimento con il quale viene liquidata una somma importante alla ditta che sta eseguendo i lavori e che, di conseguenza, adesso non c’è più alcuna giustificata o presunta giustificata motivazione per non riprendere i lavori. Nello stesso tempo - hanno continuato Vincenzo Vinciullo, Vincenzo Salerno, Luciano Testa, Dario Andolina e Luciano Leone - contestiamo l’inerzia della Regione Siciliana che pur avendo a disposizione, dall’ottobre 2018, quasi 1 milione di euro, non ha ancora proceduto e provveduto per il terzo bando relativo alla conclusione dei lavori".