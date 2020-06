Siracusa, calci e pugni alla ex convivente: notificato decreto di non avvicinamento

Decreto di non avvicinamento alla ex convivente per un siracusano.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate a seguito di un intervento della Polizia il 12 e il 13 giugno scorsi, quando l'uomo ha colpito ripetutamente la donna con pugni e calci al volto, tirandole i capelli e versandole addosso della candeggina, causandole un trauma cranico e un trauma all’occhio sinistro.