Siracusa, caporalato: la Cgil lancia la campagna “L’Isola senza catene”

“L’Isola senza catene” è il tema della campagna di mobilitazione della Cgil e della Flai contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

"Batteremo le campagne e i luoghi dello sfruttamento palmo a palmo - annuncino il segretario generale Roberto Alosi e il segretario della Flai Mimmo Bellinvia - perché sia chiaro che sul territorio non ci sono solo gli sfruttatori con i loro caporali ma anche chi rappresenta e difende i diritti dei lavoratori senza differenza “di razza, religione o colore della pelle”.

Alle istituzioni viene sollecitata la ripresa del tavolo aperto qualche tempo fa in Prefettura alla presenza delle associazioni degli imprenditori agricoli, delle forze sindacali, dell’Ispettorato del Lavoro e delle forze dell’ordine e l'avvio della Rete Agricola di Qualità, già prevista dalla legge antisfruttamento 199/2016. Da qui l'invito rivolto alla Prefettura a tornare ad essere coordinatrice di tutte le parti interessate.

"Solo attraverso questa sinergia tra istituzioni, sindacato, associazioni d’impresa e organi di controllo - affermano i 2 segretari - sarà possibile promuovere la legalità nel lavoro agricolo. Occorre rapidamente concordare insieme meccanismi praticabili di incontro pubblico e trasparente tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura, regolando tutti gli aspetti contrattuali più critici: dalla sistemazione più dignitosa dei lavoratori ai mezzi di trasporto ai campi e al rispetto del giusto salario".