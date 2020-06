Siracusa, sequestrati 4 appartamenti in Ortigia acquistati grazie ai guadagni del traffico di droga

Avrebbe impiegato i proventi derivanti dal traffico e dallo spaccio di sostanze stupefacenti per l'acquisto di 4 appartamenti in Ortigia, intestandoli a familiari

ed evitare così che fossero a lui riconducibili. Gli appartamenti, secondo gli investigatori fanno capo ad Angelo Messina, più volte condannato in via definitiva per reati attinenti a traffici illeciti di sostanze stupefacenti e attualmente imputato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

Da qui il sequestro degli immobili da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Siracusa, su proposta avanzata dalla Procura della Repubblica – Gruppo misure di prevenzione, il Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione.

Le indagini, condotte anche con l'ausilio di intercettazioni e approfondimenti patrimoniali, avrebbero accertato che Messina, avvalendosi della collaborazione dei propri familiari, ha acquisito 4 appartamenti nell’isola di Ortigia impiegando i proventi delle proprie attività illecite. Li ha intestati alla moglie e ad uno dei suoi figli e si è pure separato dalla moglie, secondo i militari dell'Arma in modo fittizio. Gli investigatori, peraltro, hanno accertato come Messina e il suo nucleo familiare in quegli anni percepissero redditi leciti talmente esigui da non poter giustificare l’acquisizione dei 4 appartamenti.

A ciò si aggiunge il riscontro secondo il quale il realtà Messina abbia continuato a convivere stabilmente con la moglie e che ha fino ad oggi abbia goduto pienamente della disponibilità degli appartamenti.