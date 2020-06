Siracusa, ripescato cadavere all'imboccatura del Porto grande: indaga la Squadra Mobile

Il cadavere di un uomo di razza bianca è stato rinvenuto ieri sera, intorno alle 19,30, all'imboccatura del Porto Grande di Siracusa.

Ad imbattersi nel corpo un'imbarcazione di Porto. E' subito scattato l'allarme alla Capitaneria che è intervenuta per il recupero.

Il cadavere, per lo stato in cui è stato trovato, doveva trovarsi in acqua già da qualche giorno.

Sul posto il medico legale per la prima ispezione cadaverica e il Pm, Salvatore Grillo.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, guidata da Gabriele Presti, che si occuperà di verificare sulle denunce di persone scomparse in tutta la Sicilia orientale.