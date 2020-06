Priolo e Melilli, aree ex Asi: Zito (M5S) "Mancano piani di caratterizzazione e bonifiche"

"Se non si faranno i piani di caratterizzazione e bonifiche necessarie nelle aree ex Asi di Priolo e Melilli, non si potrà iniziare la riconversione industriale prevista con l'istituzione delle Zes".

Questo quanto sostiene il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Stefano Zito: “Se l’assessore non interviene, è meglio che si dimetta perché non si può più aspettare. Sono aree di grande interesse, diventate ancora più appetibili per gli sgravi economici di cui beneficeranno le Zes. Non possiamo, per l'ennesima volta, trasformare un’occasione importante come le Zes nel mancato sviluppo economico e nella mancata valorizzazione del nostro territorio”.

Per Giorgio Pasqua è l'ennesima occasione sprecata perché: "Se allarghiamo lo sguardo a tutte le aree scelte, in generale, alcune di queste non sembrano rispettare le norme istitutive per le Zes".