Zanardi sottoposto ad intervento di neurochirurgia: è gravissimo

Sono gravissime le condizioni di Alex Zanardi, 53 anni, rimasto coinvolto in un incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Zanardi è stato trasferito in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena con un elisoccorso. L'atleta "è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso" di Siena, "valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato" ed è stato "sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia".