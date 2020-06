Portopalo, sequestrati 1.500 ricci di mare: sanzionato pescatore

Sono 1.500 i ricci di mare sequestrati dalla Capitaneria di porto ad un pescatore sorpreso in località “Chiappa” del Comune di Pachino dopo una segnalazione giunta alla sala operativa.

L'uomo è stato fermato dopo che aver caricato il pescato all’interno del proprio furgone insieme ad un autorespiratore per immersioni subacquee e ad un attrezzo utilizzato per la raccolta dei ricci con un gancio piegato all’estremità.

I ricci, ritrovati ancora vivi, sono stati rigettati in mare.