Siracusa, Seppellimento di Santa Lucia: Cafeo chiede un'audizione in V commissione Ars

Un'audizione in V Commissione Ars sul dipinto di Caravaggio ‘Seppellimento di Santa Lucia’ ed eventuali interventi di tutela e valorizzazione”, alla presenza dell’assessore ai Beni Culturali, del Fondo per gli Edifici di Culto, del Centro Regionale per il Restauro e di Comune, Diocesi e Sovrintendenza di Siracusa”. E' stata chiesta dal deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars.

“Archiviata definitivamente l’ipotesi di trasferimento al Mart di Rovereto - dichiara Cafeo - resta da verificare il punto più delicato della questione, ossia i necessari interventi di restauro e messa in sicurezza del dipinto, un obiettivo che resta primario che la Regione non può certamente continuare a procrastinare a tempo indefinito, sperando magari nel mecenate di turno”.