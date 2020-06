Siracusa, il Rotary International dona un ecografo portatile al Distretto sanitario

Un ecografo portatile è stato donato dal Club Rotary International sede USA al Distretto sanitario di Siracusa che sarà utilizzato anche per i servizi domiciliari dei medici delle Usca e nelle strutture penitenziarie.

La consegna alla direzione generale dell’Asp di Siracusa è avvenuta questa mattina alla presenza del governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta del Club Rotary Valerio Cimino e dei presidenti dei Club Rotary dell’Area Aretusea che hanno contribuito all’acquisto con quote volontarie.

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra esprime gratitudine nei confronti del governatore e dei soci del Rotary: “Sono grato a nome dell’Azienda e dei pazienti che ne faranno uso"

In Sicilia sono stati distribuiti sei ecografi.

“Il Distretto Rotary è stato molto presente durante l’emergenza Covid – ha detto il governatore Valerio Cimino -, in pochi mesi abbiamo investito nel nostro territorio oltre 430 mila euro in parte per l’acquisto di materiale, dispositivi di protezione e attrezzature sanitarie oltre che per interventi sul fronte sociale nei confronti delle comunità. L’acquisto dei sei ecografi per la Sicilia è avvenuto nel momento in cui nascevano le Usca e, pertanto, si è pensato di dotarle di questa strumentazione destinata comunque a tutte le necessità della sanità territoriale per l’assistenza domiciliare”.

A confermarne la destinazione è stato il direttore del Distretto sanitario di Siracusa Antonino Micale: “Vi ringrazio per questo gesto di grande altruismo – ha detto il direttore del Distretto sanitario di Siracusa – che ci darà la possibilità di fare diagnosi a domicilio dei pazienti fragili e soprattutto degli anziani ed anche nelle strutture penitenziarie”.

E’ un momento di felice condivisione – ha detto il direttore amministrativo Salvatore Iacolino – ed esprimiamo i nostri ringraziamenti per una collaborazione reale e concreta che è certamente utile con un approccio versatile ed un utilizzo adattabile a tutte le forme assistenziali soprattutto a domicilio. Ringraziamo il Rotary ma anche i tantissimi altri donatori sia della provincia di Siracusa che di altre realtà che hanno dimostrato vicinanza all’Azienda"

“Il gesto di oggi del Rotary – ha aggiunto il direttore sanitario Anselmo Madeddu – conferma la costante presenza e vicinanza che continua a manifestare nei confronti del sistema sanitario. Il segreto dell’azzeramento dei casi positivi al Covid 19 in questa provincia – ha aggiunto – è rappresentato da un lato dai ricoveri precoci e dall’altro dalla terapia domiciliare precoce".