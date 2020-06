Priolo, il Comune consegna alla Croce Rossa i primi voucher spesa

Entra nel vivo la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Priolo e la Croce Rossa Italiana. Il sindaco Pippo Gianni ha consegnato questa mattina i primi voucher spesa al vice presidente Pier Francesco Rizza.

“Collaboreremo con la Croce Rossa - ha affermato Gianni - per rispondere ai bisogni primari dei cittadini in difficoltà, attraverso la distribuzione di derrate alimentari, vestiario, prodotti per l’igiene e farmaci. Questa mattina abbiamo consegnato 20 buoni spesa da 30 euro l’uno, donati dalla catena Sisa, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata”.

I voucher saranno distribuiti dalla Cri ai più bisognosi, mentre la prossima settimana si procederà alla consegna di generi alimentari.