Siracusa, un altro difensore per l'Ortigia: è Niccolò Rocchi

Un nuovo arrivo tra le fila dell'Ortigia : si tratta di Niccolò Rocchi, difensore proveniente dalla Pallanuoto Trieste. Il giocatore ha sottoscritto un accordo annuale.

Difensore, classe 1996, Rocchi muove i suoi primi passi con la RN Imperia, squadra della sua città, per poi passare, all'età di 14 anni, alla RN Camogli. Qui, resterà due stagioni: nella prima vince uno scudetto con la formazione Under 17, mentre nella seconda fa il suo esordio in Serie A1 e vince un altro scudetto, questa volta con l'Under 20. Al termine del biennio, si trasferisce alla RN Sori, con la quale, al secondo anno, conquista la promozione in serie A1. Terminata l'esperienza a Sori, nel 2015 Rocchi passa alla Pallanuoto Trieste dove giocherà per due stagioni in A1. Nel 2017 si trasferisce in Francia, precisamente con a Nizza. L'anno dopo fa rientro a Trieste, dove ha militato nelle ultime due stagioni.

Niccolò Rocchi ha anche giocato con le nazionali giovanili, con le quali ha partecipato a diverse competizioni, vincendo il bronzo europeo con la formazione Under 17.

Queste le prime parole del nuovo difensore biancoverde: “Sono molto felice di iniziare a collaborare con l'Ortigia – esordisce Rocchi - perché è una società che ha dimostrato negli anni di voler raggiungere obiettivi importanti, partendo dalle basi e da giocatori provenienti dal vivaio, per inserire poi pian piano giocatori di spessore e di grande esperienza. Sono contento di essere parte di questo progetto, quando me lo hanno proposto ho accettato con entusiasmo. Non vedo l'ora di cominciare e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Penso di poter imparare molto dai grandi giocatori che militano in questa squadra e dal mio allenatore. Non vedo l'ora di arrivare in Sicilia, per me è una terra tutta da scoprire. Sono sicuro che la gente sarà calda, accogliente e mi farà sentire bene. Sono convinto che andrà tutto alla grande”.