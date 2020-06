Il Dl elezioni è legge, approvato dal Senato con 158 voti

L'Aula del Senato ha votato la fiducia sul dl elezioni, che ora è legge. 158 i voti favorevoli, zero contrari e astenuti. Presenti in Aula 162, votanti 158. L'opposizione, come già accaduto ieri nel voto poi annullato, non è stata presente in Aula.

"Sono profondamente amareggiata di quanto accaduto (ieri, ndr), non c'ero io ma mi assumo le mie responsabilità. C'è stato un errore non imputabile a nessuno. Ho appreso ieri sera alle 20,45 che c'era stato questo problema. Mi si può dire tutto ma che si imputi alla Presidenza un errore informatico mi pare eccessivo. Chiedo scusa ma non posso rimproverarmi nulla", afferma la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Poi se mancava una maggioranza non è attribuibile alla Presidenza".