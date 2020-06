Siracusa, nuovo acquisto per l'Albatro: arriva Matteo Fondi

Matteo Pola, 19 anni, palermitano, è la nuova ala destra della Teamnetwork Albatro Siracusa.

Cresciuto nel Kelona Palermo nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Fondi di A1. È il secondo arrivo in casa Albatro. Dopo il ritorno di Javier Grande, altro investimento importante in prospettiva per la società bianconera.

“È il giocatore che cercavo per questo ruolo - ha commentato coach Peppe Vinci - sono sicuro che farà bene e saprà mostrare tutto il suo valore, con Gianluca Vinci formeranno un duo di ali fantastico.”

Mancino, 1.76 di altezza per 72 chilogrammi, Pola non nasconde la soddisfazione per essere approdato a Siracusa: “Dopo due stagioni passate a Fondi, approdo in un’altra piazza storica della pallamano italiana – commenta la nuova ala bianconera - Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di scendere in campo insieme a loro per vivere insieme questa nuova esperienza.”