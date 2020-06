Augusta, segnalazione da Youpol: un arresto per detenzione e spaccio

Uno strano viavai di persone in un'abitazione del centro storico di Augusta insospettisce qualcuno, che decide di inviare una segnalazione anonima alla Polizia attraverso l'applicazione YouPol.

Le successive indagini hanno consentito di arrestate un 31enne, Umberto Rodolfo Grasso, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Grasso, a seguito di perquisizione prima personale e poi domiciliare, è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi e di un bilancino di precisione e, pertanto, arrestato ma, poiché non ha precedenti in materia di stupefacenti, è stato rimesso in libertà.

Due giovani, trovati in possesso di marijuana, sono stati segnalati all'Autorità Amministrativa.