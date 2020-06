Siracusa, appalto verde pubblico lotto A: i lavoratori in assemblea sotto gli uffici del settore Ambiente. VIDEO

Sale di tono la mobilitazione dei lavoratori dell'appalto del verde pubblico lotto A del Comune di Siracusa che, dopo la fuoriuscita della società cooperativa Sis ai primi di marzo, lamentano Il mancato pagamento della mensilità di Febbraio e del tfr.

La Filcams Cgil ha provveduto da quel momento a chiedere l’intervento in surroga da parte del Comune di Siracusa in qualità di obbligato in solido come ente appaltante. Questa mattina assemblea dei lavoratori sotto l'ufficio del dirigente del settore Ambiente, Brex.

Dall'assessorato è stato comunicato di aver già dato il via libera ai pagamenti. Adesso dunque sii attenderebbe solo la risposta dalla ragioneria del Comune. Fino a quel momento prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori.