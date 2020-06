Pachino, accoltella un connazionale: in manette un 40enne tunisino

Un 40enne di origini tunisine, Mohamed H’Naien , è stato arrestato per lesioni personali aggravate.

Poco dopo la mezzanotte, gli agenti sono intervenuti, in via Ferrucci, dove hanno trovato un tunisino di 44 anni, che era già stato colpito con un coltello diverse volte e con veemenza da H’Naien. Le cause che hanno scatenato l’aggressione sono al vaglio degli inquirenti, ma dai primi accertamenti sembra che siano da collegare a dissapori di natura personale.

Il ferito è stato subito trasportato in ospedale con una prognosi di numerosi giorni, mentre l'aggressore è stato ristretto nella casa di Reclusione di Noto in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi alle 14.