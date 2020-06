Noto, riapre oggi ai visitatori la Villa romana del Tellaro

Un altro dei siti più importanti del Parco archeologico di Siracusa riapre oggi al pubblico. L'anno scorso sono stati oltre 35.000 visitatori hanno ammirato la villa romana e i suoi mosaici unici.

Anche per questo sito è obbligatoria la prenotazione obbligatoria sul sito https://youline.eu/laculturariparte.html.

L’accesso per la visita all’area archeologica è consentito a non più di sei persone per volta con obbligo di mascherina e rispetto delle norme sanitarie.

L’apertura al pubblico seguirà il seguente orario: da lunedì a domenica, compresi festivi infrasettimanali orario continuato dalle 8.30 alle 18.15.

L'ingresso è gratuito.

"La cultura continua a disvelare angoli di ineguagliabile bellezza della nostra Isola" - commta sui social l'asessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samnoà.