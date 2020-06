Circolo Canottieri Ortigia, Raffaele Rotondo in prestito alla Nuoto Catania

Il difensore Raffaele Rotondo lascia l'Ortigia e approda alla Nuoto Catania. La società biancoverde lo ha ceduto per un prestito annuale.

“Per me sarà un anno di cambiamento - dichiara Rotondo, cresciuto in casa Ortigia - ma sono felice di accettare questa nuova sfida per la mia carriera. Scendo di categoria ma vado a sposare il progetto di una società ambiziosa. Certo, mi spiace lasciare l'Ortigia dove sono nato, cresciuto, vivendo tanti momenti belli e dando tanto a questa squadra e a questa società, ma accetto con tanta felicità questa avventura in A2, dove potrò giocare di più e lottare per risalire in A1. La Nuoto Catania vuole conquistare la promozione sul campo e sono felice di condividere questo progetto. Cercherò di dare il mio contributo tecnico e di esperienza per centrare l'obiettivo”.

Dopo Giorgio La Rosa (tornato a fine prestito proprio alla Nuoto Catania), dunque, un altro dei protagonisti della scorsa stagione lascia Siracusa.