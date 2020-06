Siracusa, solidarietà di Arcigay e Stonewall al deputato Zan

Solidarietà viene espressa dai presidenti delle associazioni Arcigay Siracusa e Stonewall Siracusa, in rappresentanza di tutte le associazioni co-promotrici del Siracusa Pride 2020, al deputato Alessandro Zan nello stesso giorno in cui è stato depositato il testo base del ddl contro l’omotransfobia, di cui è primo firmatario.

"Quello che è successo al deputato, le minacce ricevute a sfondo omofobo - dichiara Lucia Scala, presidente Arcigay Siracusa - sono la dimostrazione che serve al paese una legislazione che contrasti la violenza e la discriminazione per motivi legati al genere, all'identità di genere o all'orientamento sessuale". Sulla stessa linea le dichiarazioni del presidente Stonewall Siracusa, Alessandro Bottaro: "Le minacce di morte ed il violento attacco subito dal deputato Alessandro Zan, costituiscono la misura di quanto, nel nostro Paese, sia necessaria una legge contro l'OmoLesboTransBifobia. Zan è stato attaccato pesantemente perché relatore del disegno di legge in contrasto ai crimini di odio di stampo omotransfobico, ma soprattutto poiché omosessuale dichiarato".