Siracusa Risorse termina i lavori di sfalcio al liceo Gargallo

Sono stati ultimati i lavori di sfalcio presso il liceo Classico “Tommaso Gargallo” da parte degli operatori di Siracusa Risorse la società partecipata del Libero Consorzio di Siracusa.

Altri interventi di diserbo sono stati effettuati sulla ex SS 114 (svincolo di Belvedere, compreso il canalone di Riserva Palombara), è stato rimosso terriccio sulla SP 51 (San Nicola-Belludia, con diramazione Saccolino-Bonfala). Stessa tipologia d’intervento sulla SP 74 (Floridia-Monasteri-Canicattini).

Sulla provinciale N.77 (Fusco-Tremilia-Grottone), all’altezza della pizzeria “La Frateria”, le squadre di Siracusa Risorse hanno proceduto allo sfalcio delle aiuole poiché si erano registrate condizioni di scarsa visbilità.

Infine sulla provinciale N. 73 (Cugni-Stallòaini), attività di sfalcio per circa 6 chilometri per scongiurare il pericolo di incendi.