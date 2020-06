Siracusa, il 20 e 21 giugno si vota per eleggere il segretario del Pd

Si terranno domenica 21 Giugno 2020 (a Siracusa città anche sabato 20 dalle 9 alle 20) i Congressi nei 18 Circoli del Pd in provincia di Siracusa, nel corso dei quali i 1.179 iscritti (di cui 481 solo a Siracusa città) eleggeranno i Segretari e i Direttivi di Circolo e il Segretario e l’Assemblea provinciale, come deciso nei giorni scorsi dalla Commissione Provinciale per il Congresso presieduta da Marilena Miceli.

I Congressi del Pd si terranno nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Per quanto riguarda la segreteria provinciale sono 2 i Collegi nei quali si vota per eleggere i 70 componenti dell’Assemblea provinciale.

Nel collegio di Siracusa si eleggono 29 delegati, mentre nel collegio 2 che raggruppa il resto dei Comuni della provincia si eleggono 41 delegati.

Sono 2 i candidati a segretario: Salvatore Adorno, 65 anni docente universitario, e Giovanni Giuca, 62 anni avvocato, i 70 componenti dell’Assemblea provinciale:

Verrà eletto segretario il candidato che riporterà più delegati, in caso di parità, in data successiva, sarà il voto dell’Assemblea provinciale a decidere.