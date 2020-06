Siracusa, furto in abitazione in concorso: ordine di carcerazione per un 45enne

Ordine per la carcerazione disposto dalla Corte di Appello di Catania per Pasqualino Cappuccio, 45 anni.

L'uomo è ritenuto responsabile di furto in abitazione con scasso in concorso commesso a Siracusa a maggio del 2008. L’uomo, accompagnato presso i locali della Compagnia Carabinieri di Siracusa è stato successivamente trasferito nella Casa di Reclusione di Brucoli.