Siracusa, servizio straordinario di controllo del territorio: 3 denunce e sanzioni per oltre 3.000 euro

Numerosi controlli alla circolazione stradale lungo gli assi viari più trafficati con particolare attenzione alle località turistiche e balneari e alle zone più degradate sono stati svolti ieri dai Carabinieri a Siracusa.

Sono stati controllati 51 veicoli e 76 persone, con il rilevamento di infrazioni al codice della strada per oltre 3.600 euro.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, con il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Sette persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di marijuana per uso personale, sono state segnalate.

Un 46enne è stato denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, e un giovane per evasione dagli arresti domiciliari, mentre un 25enne è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio: è trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato nel corso di perquisizione personale.