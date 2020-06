Siracusa, appalto verde pubblico lotto A: lavoratori in stato di agitazione

Aspettano ancora il pagamento della mensilità di Febbraio e del tfr: sono i lavoratori fuoriusciti dalla società cooperativa Sis.

Da qui un nuovo duro confronto tra la Filcams Cgil e il Comune di Siracusa. L’appalto del verde pubblico lotto A che ricordiamo essere affidato al Consorzio Cns che a sua volta lo affidò alla Sis, ha visto quest’ultima fuoriuscire causa il proprio stato di insolvenza e i lavoratori sono stati destinati ad una nuova cooperativa la Coopservice di Palermo.

“L’azienda è uscita ai primi di Marzo e fin da subito ci siamo adoperati per chiedere l’intervento in surroga da parte del Comune in qualità di obbligato in solido come ente appaltante - afferma Alessandro Vasquez, segretario generale Filcams CGIL - il Comune ha dapprima accolto la nostra istanza e sollecitato il consorzio Cns a fornire le buste paga dei lavoratori per sostituirsi nel pagamento, così come previsto dal codice civile e dal decreto legislativo sul codice degli appalti del 2016 ed una volta ottenute adesso sta negando il pagamento per delle immotivate giustificazioni che non trovano nessun fondamento giuridico. Abbiamo ottenuto le buste paga solamente dopo aver diffidato il Comune all’Anac. Da oggi daremo vita allo stato di agitazione e siamo fin da subito pronti allo sciopero”