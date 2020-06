Siracusa, 14enne colpisce anziano con un pugno: ripreso per un parcheggio

Anziano picchiato da un ragazzino di 14 anni solo perché gli aveva chiesto di far spostare l'auto della madre in sosta davanti ad un parcheggio riservato ai disabili.

E' accaduto nella zona di via Monteforte dove l'anziano per tutta risposta alla sua richiesta ha ricevuto un pugno in un occhio. Sul posto è intevenuta una volante della Polizia che ha registrato peraltro anche la condotta della madre che a fronte dell'accaduto, ha difeso la condotta del figlio.

Nella zona di via Algeri, inoltre, quattro minorenni sono stati sorpresi dai poliziotti a bordo dello stesso ciclomotore: oltre ad essere tutti senza casco, erano privi della patente di guida e della copertura assicurativa del mezzo. Da qui le relative sanzioni.