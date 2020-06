Siracusa, tassista siracusano si arrampica sul Tempio di Apollo: protesta per i fondi che non arrivano dalla Regione

Esplode la protesta di un tassista siracusano, stanco di aspettare i soldi destinati alla categoria che ancora tardano ad arrivare dalla Regione.

Questa mattina si è arrampicato sulle mura del Tempio di Apollo, legato ad una corda e non ha intenzione di scendere fin quando non arriveranno risposte adeguate. Alessandro, sposato con 2 figli, non ce l'ha fatta più e questa mattina ha deciso di dar vita ad una protesta esclatante.

Di sotto le forze dell'ordine, il sindaco, Italia oltre ai colleghi e ai familiari.

Nelle scorse settimane un corteo e una protesta in piazza Duomo a cui aveva fatto seguito un incontro con il sindaco Francesco Italia, che però non aveva dato ai tassisti risposte confortanti.

Dopo un paio d'ore i vigili del fuoco lo hanno imbracato e dotato di casco per ragioni di sicurezza.