Barriera arborea a Marina di Priolo, industrie disponibili a finanziarla

Le industrie che operano nel territorio di Priolo disponibili a finanziare la realizzazione di una barriera a verde ad alto fusto lungo il litorale di Marina di Priolo e in particolare lungo la strada che dalla stazione ferroviaria porta alla spiaggia.

Dell’iniziativa si è discusso ieri mattina, nel corso di una conferenza dei servizi che si è tenuta al Municipio, alla presenza del sindaco Pippo Gianni, del presidente del Consiglio Alessandro Biamonte, che ha convocato l’incontro, con la Giunta, i Consiglieri comunali e i gestori degli stabilimenti.

“Gli alberi ad alto fusto - ha sottolineato il primo cittadino - oltre a fare da barriera alle sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera, mitigano l’impatto visivo e producono benessere psicofisico per i cittadini”.

“La proposta - ha fatto sapere il presidente Biamonte - è quella di fare realizzare a spese delle aziende una “muraglia a verde”, per mitigare l’impatto visivo e l’inquinamento”.

Una nuova conferenza dei servizi si terrà venerdì . Nel corso dell’incontro, il Sindaco Gianni ha chiesto ancora una volta ai gestori degli stabilimenti industriali di applicare la “clausola sociale” e di far lavorare prioritariamente cittadini di Priolo e degli altri Comuni ad alto rischio ambientale.