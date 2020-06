Coronavirus, in provincia di Siracusa 21 giorni senza nuovi contagi

Prosegue il percorso virtuoso senza più contagi da coronavirus in provincia i Siracusa. Ad oggi sono 21 i giorni senza nuovi contagi e ci si avvicina sempre di più ai fatidic 28 giorni per dichiarare finita la pandmia nel territorio aretuseo.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle altre province dell'Isola, aggiornati alle 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale:Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 9 (1, 157, 11); Catania, 397 (10, 579, 101); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 120 (10, 387, 59); Palermo, 217 (7, 329, 38); Ragusa, 7 (0, 84, 7).

Il prossimo aggiornamento avverrà venerdì.