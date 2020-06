Siracusa, incidente autonomo a Targia: ambulanza contro auto in esposizione di una concessionaria

Un'ambulanza che viaggiava in direzione di Priolo, all'altezza di contrada Targia, a Siracusa, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro l'auto in esposizione di una concessionaria.

A bordo del mezzo del 118 che procedeva a sirene accese, c'erano solo i sanitari, che pare, non abbiano riportato conseguenze.

Notevoli i danni sia per l'ambulanza che per l'auto esposta: fiancate distrutte e vetri infranti.

Da accertare le cause dell'incidente autonomo.