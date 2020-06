Priolo, l'ufficio potale in via del Fico operativo dal 6 luglio

Ultimati i lavori di ristrutturazione dell’Ufficio Postale di via del Fico. Il trasferimento dall’attuale container ai nuovi locali avverrà il 2 luglio mentre gli sportelli saranno operativi a partire dal 6 luglio.

Lo ha comunicato il Sindaco Pippo Gianni, dopo aver sentito la direzione di Poste Italiane. Il primo cittadino in questi mesi ha sollecitato più volte un’accelerazione dei lavori, viste le criticità riscontrate dagli utenti che si recavano presso la sede provvisoria.

Proprio ieri il sindaco ha disposto l’allestimento di due gazebo all’esterno del container che ospita l’Ufficio Postale, per offrire riparo ai cittadini dalla calura estiva.