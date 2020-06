Siracusa, processo sulla morte di Renzo Formosa: udienza rinviata al 15 luglio per la replica del Pm

Ancora una coda per il processo sulla morte di Renzo Formosa, il 15enne morto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale che si verificò in via Bartolomeo Cannizzo, a Siracusa, il 21 aprile del 2017.

Oggi il giudice Salvatore Cavallaro doveva sentire le parti e poi ritirarsi per la sentenza di primo grado. Invece dopo la lunga arringa di Umberto Di Giovanni, difensore dell'imputato, ha deciso di rinviare l'intervento del Pm, Gaetano Bono, al 15 luglio. La sua richiesta di condanna è già nota: 7 anni e 6 mesi, che in virtù del rito abbreviato scelto dall'imputato, si riduce a 5 anni.

Dalla tragedia che è costata la vita a Renzo Formosa sono passati più di tre anni, nel corso dei quali la famiglia di Renzo, mamma Lucia e papà Giulio, non hanno mai smesso di reclamare giustizia.

Santo Salerno, alla guida della Panda che, secondo la ricostruzione dell'accusa, travolse lo scooter di Renzo Formosa, è indagato per omicidio stradale.