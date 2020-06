Baraccopoli di Cassibile, Granata: "Gli imprenditori agricoli si facciano carico dell'ospitalità dei migranti"

"Sul campo di Cassibile, la cui stabilizzazione continua a sembrarmi un errore, pongo alle forze sociali e politiche e alla Prefettura una domanda che mi sembra essenziale: è stato fatto un censimento del campo, identificando chi lo abita e soprattutto dove e per chi lavora?"

Così l'assessore alla cultura del Comune di Siracusa interviene sul dibattito in atto sugli interventi da effettuare per tutelare i migranti ospiti della baraccopoli di Cassibile e per rendere dignitose le loro condizioni di vita nel campo.

Granata tira in ballo gli imprenditori agricoli per i quali questi migranti lavorano e che, a suo parere, dovrebbero prendersi carico della loro ospitalità.

"È possibile - chiede Granata - che si consenta di riversare sul “pubblico” il problema e non si chieda agli imprenditori di dare un contributo di ospitalità e armonia, lasciando loro solo i profitti? È possibile - prosegue l'assessore - che non esista una sola forza sindacale che sollevi il tema di profitti privatizzati e problemi scaricati alla collettività?

Solo dopo questi passaggi - conclude - possiamo iniziare un sacrosanto lavoro di integrazione, ma non per risolvere ogni problema e alleviare ogni costo ai possidenti terrieri".