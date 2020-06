Lentini, rapine a due supermercati: condanna a 4 anni per un 26enne

Quattro anni di reclusione e multa di 2.000 euro con interdizione per 5 anni dai pubblici uffici: questa la sentenza esecutiva per Davide Gaetano Furnò, 26 anni, di Lentini raggiunto ieri da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

Il giovane è accusato di due rapine a mano armata commesse il 13 ottobre 2018 ai danni di due supermercati di Carlentini Francofonte, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.

Furnò venne sottoposto a fermo dai Carabinieri subito dopo le due rapine: venne trovato in possesso della refurtiva e delle armi utilizzate per in quelle due occasioni e furono trovate altre tracce che consentirono di identificare i complici.

Ieri il 26enne è stato ristretto nel carcere di Brucoli.