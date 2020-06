Lentini, spacciava dai domiciliari: 28enne ristretto in carcere

Passa dai domiciliari in carcere su disposizione della Corte di Appello di Catania. Si tratta di Cirino Alfio Nigro di 28 anni.

L'uomo era stato già arrestato il 10 Giugno scorso per spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpreso nella propria abitazione con 20 grammi lordi di cocaina suddivisa in 7 dosi pronta ad essere immessa nel mercato illegale della droga.