Siracusa, gattino incastrato nel passaruota di un'auto: liberato da un poliziotto e dai vigili del fuoco

Un gattino rimasto incastrato all’interno del passaruota di una berlina, è stato liberato da un agente di Polizia con la collaborazione dei vigili del fuoco. I gattino non poteva più uscire da quello spazio angusto e se non lo avessero estratto, non appena la vettura si fosse messa in movimento, sarebbe di certo morto.

Il cucciolo è stato affidato ad una signora che lo ha adottato e chiamato Polis.