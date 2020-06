Siracusa, appalto rifiuti: proroga alla Tekra fino al 30 giugno

Mini proroga per il servizio di igiene urbana a Siracusa. La Tekra potrà proseguire fino al 30 giugno, dopo di che l'amministrazione comunale dovrebbe procedere al'aggiudicazione della gara.

Due le novità più importanti previste nel nuovo bando: dal capitolato è stato scorporato il diserbo cittadino, servizio che sarà appaltato in un secondo momento, in modo da poter controllare meglio l'operato; la cancellazione dello spazzamento e della pulizia del Cimitero, servizi che saranno appaltati successivamente.