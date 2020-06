Siracusa, incidente stradale all'incrocio tra viale Epipoli e via Grotticelle: coinvolti un ciclista e un automobilista

Incidente stradale poco dopo le 9 a Siracusa, all'incrocio tra viale Epipoli e via Necropoli Grotticelle. Coinvolti un ciclista e un'automobilista.

L'auto ha finito la sua corsa sull'aiuola dello spartitraffico.

Ad avere la peggio il ciclista che è stato trasportato in ospedale dal 118.

Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente la Polizia municipale.