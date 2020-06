Esami di maturità al via: distanziamento e una prova orale unica

Al via gli esami di Maturità. Dopo lockdown e didattica a distanza, circa 500.000 studenti (quest'anno tutti ammessi) tornano in aula dopo 3 mesi per l'ultima prova della scuola di maturità. Previsti orale unico e misure anti-contagio. Via alle 8.30.L'orale varrà fino a 40 punti ed è articolato in 5 parti. Commissione composta da commissari interni e un presidente esterno. Gli esami dovrebbero concludersi entro la fine della prima settimana di luglio. Per i privatisti test di idoneità dal 10 luglio ed esame a settembre.