Gestione raccolta dei rifiuti: le richieste del Raggruppamento Siracusa Sud

Un maggiore sforzo di contrasto all'abbandono dei rifiuti soprattutto nelle contrade balneari. Questo quanto il Raggruppamento Siracusa Sud, costituito da Associazione “Io Amo Fontane Bianche”, Associazione “Plemmyrion”, Associazione “TFM Terrauzza-Fanusa-Milocca”, Comitato “Pane e Biscotti Torre Ognina SR”, Comitato “ProArenella”, chiede all'amministrazione comunale, pur esprimendo apprezzamento per quello sin qui fatto in questa direzione.

Il Raggruppamento propone nuovamente all'amministrazione di contribuire con donazioni di foto trappole e/o telecamere e con la disponibilità di siti privati e collegamenti elettrici.

Oltre a ciò sollecita un rinnovato impegno nella lotta all'evasione alla Tari.

Riguardo poi i servizi offerti dalla Tekra il Raggruppamento chiede il miglioramento del servizio del call center di Tekra, che ha tempi di attesa lunghissimi; il miglioramento dell’App per la prenotazione di Ingombranti, Raee e Sfalci, che spesso va in crash e soprattutto il miglioramento del servizio del Ritiro Ingombranti, poiché troppo spesso poco puntuale.

Riguardo poi il conferimento di sfalci e potature, il sistema attuale di prenotazione tramite Call Center e conferimento presso i Compattatori Mobili presenti a rotazione nelle giornate di lunedì e venerdì, viene ritenuto insufficiente e faticoso per i cittadini. Da qui la proposta di eseguire una raccolta settimanale regolare con l'uso di adeguati carrellati.