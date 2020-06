Siracusa, app Immuni: l'assessore Genovesi invita i cittadini a scaricarla

“Più persone utilizzano l'app Immuni e minore sarà la diffusione del covid": questo quanto sostiene l'assessore alla Protezione civile e Servizi informatici ed innovazione tecnologica del Comune di Siracusa, Giusy Genovesi.

"I dati molto positivi degli ultimi giorni - afferma - inducono all’ottimismo ma, in questa fase così delicata, è opportuno non abbassare la guardia. Ridurre la diffusione dell’epidemia, proteggere le persone che amiamo e tornare alla vita normale. Grazie al sistema di notifiche e di identificazione anonima – prosegue l'assessore – Immuni permette di avvertire rapidamente gli utenti che sono stati in prossimità di una persona contagiosa, suggerisce l’isolamento e invita a contattare il proprio medico il prima possibile minimizzando il rischio delle complicanze"

L’app è scaricabile gratuitamente dagli store iOS e Android.