Siracusa, mobilitazione unitaria dei pensionati: "Non coinvolti dai Comuni"

Mobilitazione unitaria dei pensionati della provincia di Siracusa contro il mancato coinvolgimento, da parte delle amministrazioni locali, nei progetti e nelle linee di attività socio sanitarie attuate e da attuare a sostegno degli anziani e delle persone non autosufficienti.

Lo hanno deciso Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati che, pur apprezzando alcuni interventi fatti sul territorio durante l’emergenza Covid, stigmatizzano il metodo.

“Quelle che è stato fatto dalle amministrazioni Comunali lo abbiamo appreso dai giornali – sottolineano i segretari generali Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Salvatore Lantieri e Sergio Adamo – I sindaci sono intervenuti a sostegno delle fasce in stato di bisogno, come famiglie, anziani, disabili, poveri, non autosufficienti. Ma la situazione non può essere affrontata con sole erogazioni economiche o distribuzione pacchi spesa – concludono - serve un progetto complessivo che poggi su una strategia lungimirante e una programmazione definita".